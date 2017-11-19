Бондаренко о Чемпионате по ловле рыбы: возобновляем биоресурсы Абхазии

"Такое мероприятие впервые проводилось на реке Гумиста. Предыдущие три года чемпионаты проводились на реке Бзыбь. В чемпионате участвовали 16 команд и один личник – министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба. В нижней части Гумисты рыбы местной нет, но за эти два дня мы запустили белее двух с половиной тысяч половозрелых особей форели,, размером 200-250 грамм, которые могут принести потомство. Получается, мы выпустили 500 —550 кг рыбы. За последние три года в реку Бзыбь было выпущено более 15 тысяч особей. Вся пойманная на Чемпионате рыба выпускается обратно в реку, это нужно сделать в течении 30 секунд, чтобы она не наглоталась воздуха", — сказал Бондаренко.