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Альберт Бондаренко
© Фото: личный архив

Бондаренко о Чемпионате по ловле рыбы: возобновляем биоресурсы Абхазии

Радио
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Председатель правления Федерации рыболовного и охотничьего спорта Абхазии Альберт Бондаренко в интервью Sputnik Абхазия рассказал о том, как проходил очередной Открытый Чемпионат Абхазии по ловле спиннингом с берега 2017 года.

"Такое мероприятие впервые проводилось на реке Гумиста. Предыдущие три года чемпионаты проводились на реке Бзыбь. В чемпионате участвовали 16 команд и один личник – министр сельского хозяйства Абхазии Даур Тарба. В нижней части Гумисты рыбы местной нет, но за эти два дня мы запустили белее двух с половиной тысяч половозрелых особей форели,,  размером 200-250 грамм, которые могут принести потомство. Получается, мы выпустили 500 —550 кг рыбы. За последние три года в реку Бзыбь было выпущено более 15 тысяч особей. Вся пойманная на Чемпионате рыба выпускается обратно в реку, это нужно сделать в течении 30 секунд, чтобы она не наглоталась воздуха", — сказал Бондаренко.

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