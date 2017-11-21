Богатырев о "Кунаках": решение жюри в этом году удивило многих

"Решение жюри в этом году многих удивило, впрочем, и меня, но это еще раз доказывает независимость работы жюри. Они вынесли решение не давать никакой картине гран-при, потому что они не нашли какую-нибудь выдающуюся из общего списка картину, которая могла бы претендовать на гран-при. Так бывает, жюри у нас очень жестко относится к отбору лауреатов. Это объясняется тем, что количество хороших достойных сделанных картин было достаточно большое, чтобы кому-то присудить гран-при, поэтому пришлось дипломы поделить", — сказал Богатырев.