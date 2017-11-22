Гицба о Хворостовском: обладал удивительным качеством притягивать людей

Заслуженная артистка России и Народная артистка Абхазии Алиса Гицба в интервью радио Sputnik Абхазия поделилась своими воспоминаниями о знакомстве с Дмитрием Хворостовским и о совместной работе с ним.

"Мое знакомство с ним состоялось в Перми на международном конкурсе вокалистов. Я впервые участвовала в подобном конкурсе, мне было всего 20 или 21 год. Хворостовский был тогда в жюри конкурса. Меня тогда не пропустили в третий тур, он подошел ко мне и очень по-человечески со мной поговорил. А тогда он был уже очень знаменитым певцом, и мне было лестно слышать те слова, которые он произнес в мой адрес, что он все равно верит в мой талант", — рассказала Алиса Гицба.

Всемирно известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался на 56-м году жизни после продолжительной болезни.



