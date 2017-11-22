Логуа о "Динамо": не успели сыграть с легендарным московским ЦСКА

Самым "золотым" временем футбольного "Динамо" были годы, когда клубом руководил Олег Долматов, отметил Юрий Логуа.

"1989-1992 годы – это самое трагичное и в то же время самое лучшее для абхазского футбола время. Это и развал СССР, и расторжение между Грузией и Абхазией. Футбольный клуб "Динамо" остался перед дилеммой быть или не быть. И в это время в клуб был приглашен выдающийся, по моим понятиям, тренер Олег Долматов. Наших ребят тогда осталось девять человек, остальные ушли в команду "Цхуми", которая играла в чемпионате Грузии. В то сложное время в Сухуме оказалось две команды. Те, кто был с нами многие годы, оказались на другой стороне. Мы вынуждены были пригласить из московского "Динамо" Сергея Овчинникова, Льва Березнева, Бориса Добашина, Смирнова Александра и других. С этим интересным коллективом мы вышли в Высшую лигу, но не хватило недели, чтобы сыграть первую игру с легендарным московским ЦСКА – в Абхазии началась война", — рассказал Юрий Логуа в интервью ведущему радио Sputnik Абхазия Алхасу Манаргия.



