Трапш о желании европейцев улучшить отношения с РФ: им это выгодно

Абсолютное большинство граждан Великобритании, Германии, Польши и Франции хотят, чтобы отношения между Россией и ЕС улучшились в ближайшем будущем, показал опрос "Sputnik.Мнения".

В ФРГ 87% жителей высказались за скорейшее налаживание связей между Евросоюзом и Россией. На востоке страны сторонников партнерства оказалось больше, чем на западе, при этом приверженцы левых взглядов выступают за добрососедские отношения активнее немецких правых. Во Франции за укрепление сотрудничества Москвы и Брюсселя высказались 79% опрошенных. Наиболее последовательно эту позицию отстаивают избиратели партии "Правые", социал-либеральной "Вперед, Республика!" и центристского "Демократического движения". На улучшение отношений надеются 68% британцев, причем наибольшей поддержкой на эта идея пользуется у либеральных демократов. Сторонниками партнерства с Россией оказались 85% граждан Польши, в основном левые и центристы.

Активную позицию занимают также прихожане католической церкви. В Великобритании, Германии и Франции респонденты-мужчины и люди с высшим образованием чаще высказывались в пользу дружбы с Россией. Во всех четырех странах за примирение чаще выступали люди старше 65 лет.

"Когда речь идет о Западной Европе, очевидно, что большинство респондентов желают улучшения отношений по одной простой причине — экономические роекты, которые выгодны для Франции, Германии, отчасти для Великобритании, могут быть реализованы только при соответствующем уровне отношений с Россией. С другой стороны, в этих странах основная часть населения руководствуется не какими-то идеологическими штампами или заключениями, которые заимствуются из СМИ, а исходит из конкретных прагматических соображений", — сказал Трапш в интервью радио Sputnik Абхазия.

Опрос провела IFop, старейшая во Франции компания, занимающаяся исследованиями общественного мнения, с 20 по 27 сентября. В нем участвовали 3228 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население по полу, возрасту, географии. Максимальная ошибка в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.