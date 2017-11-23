Аршба: необходимо расширить систему нароконтроля

"ДТП, незаконное хранение огнестрельного оружия, незаконное хранение наркотических средств — это те преступления, которые раскрываются на сегодняшний день на сто процентов. Моим распоряжением даны указания непосредственно начальнику Управления ГАИ и другим руководителям. По всей республике будут проводиться профилактические мероприятия, направленные на охрану общественного порядка, на профилактику правил дорожного движения", — сказал Аршба.

"На сегодняшний день Абхазия испытывает очень много проблем в отношении наркотиков — это первостепенный вопрос в системе внутренних дел. Мы сделаем все возможное, чтобы ограничить доступ наркотических средств на территорию Абхазии. Работа уже ведется, мы хотим расширить систему наркоконтроля, также поменять Уголовный Кодекс в этом отношении. Необходимо реформирование в системе МВД, которое работает еще как в советский период", — отметил Аршба.

По словам министра внутренних дел Абхазии Гарри Аршба, работа по раскрытию особо тяжких преступлений взята им под личный контроль.

"За небольшой промежуток времени было раскрыто два разбойных нападения, одно убийство, задержано 12 человек, которые находились в розыске, кроме того, раскрыто 17 краж и два грабежа", — сказал Аршба.