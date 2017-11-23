Гопия об акции "Тепло сердца": пожертвовать одежду сидя дома

О том, как можно присоединиться к акции "Тепло сердца" и пожертвовать теплые вещи нуждающимся в них, в интервью Sputnik Абхазия рассказала исполнительный директор БОО "Киараз" Камма Гопия.

"Ежегодная акция "Тепло сердца" благотворительно-общественной организации "Киараз" стартовала 13 ноября. Мы собираем вещи для людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации и зафиксированы нашей организацией", — сказала Гопия.

По ее словам, любой желающий, который готов пожертвовать одежду, может сделать это сидя дома.

"Многим проблематично добраться до нашего офиса. И потому наши волонтеры выезжают по заявкам, по адресам и забирают одежду, которую нам готовы пожертвовать", – отметила Гопия.

Всю информацию по акции можно найти на страничках "Киараза" в соцсетях, также можно звонить по номеру: 962-90-09.