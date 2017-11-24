15:56 24 Ноября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 4°C
Прямой эфир
Поиск
Глава МИД Даур Кове
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даур Кове о поставке Грузии противотанковых ракет: не исключаем реванша

Радио
Получить короткую ссылку
187 0 0

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на встрече в МИД Абхазии с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прокомментировал информацию о поставке Грузии противотанковых ракет.

"Мы хотим обратить ваше внимание на информацию, опубликованную 20 ноября на сайте управления военного сотрудничества Минобороны США. Согласно этому сообщению, 17 ноября Минобороны США проинформировало Конгресс о том, что одобрена сделка о поставке Грузии противотанковых ракет",  — подчеркнул Кове.

Министр отметил, что, по заявлению грузинской стороны, оружие приобретается как оборонительное.

"Данная сделка вызывает серьезную озабоченность абхазской стороны. Мы неоднократно обращали внимание на большое количество за последний период совместных учений под эгидой НАТО, которые проходят в Грузии. И нежелание грузинской стороны подписывать совместное заявление о неприменении силы наводит нас на очень серьезные размышления в отношении возможного реванша со стороны Грузии в отношении Абхазии", — заявил глава МИД Абхазии.

По теме

МИД о памятнике в Шотландии: не место агрессорам рядом с защитниками
МИД Абхазии о требовании Грузии снести памятник в Шотландии: вандализм



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Прием граждан Президентом РЮО
    Кредиты и жилье

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.

  • Фестиваль еды Sweet November в Баку, 23 ноября 2017 года
    "Сладкий ноябрь"

    В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Два в одном

    Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.

  • Касым-Жомарт Токаев
    Будь здоров!

    Председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о психическом заболевании экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

  • Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова вручает знак президента КР Сооронбаю Жээнбекову на церемонии инаугурации в доме приемов Энесай Государственной резиденции Ала-Арча. 24 ноября 2017 года
    Смотрите, кто пришел!

    Избранный президент Сооронбай Жээнбеков официально вступил в должность президента Кыргызстана, сменив на посту Алмазбека Атамбаева.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Украины Петр Порошенко
    Шпион, выйди вон!

    Колумнист Sputnik Александр Шпаковский о дипломатическом скандале после задержания белорусскими спецслужбами журналиста и полковника Павла Шаройко.

  • Владелец группы Marika и радио PIK Юрис Журавлев
    Деньги не пахнут

    В бумажнике латышей должна быть двухсотрублевая купюра с изображением Крыма, чтобы после распада ЕС они могли сказать, что вложили 3 евро в экономику России, считает латвийский бизнесмен.

  • Логотип компании Газпром на административном здании в Москве, архивное фото
    Без поддержки

    Российский эксперт о том, почему в Европе нет альтернативы российскому газу, и почему даже суд не поддерживает Литву против "Газпрома".

  • Анжела Колацки
    Старт дан!

    Почему несостоявшийся референдум по отставке мэра Кишинева является началом парламентской гонки, до которой еще целый год, рассказал эксперт.

  • Российско-таджикские учения на полигоне Фахрабад
    Под микроскопом

    Комиссия Генштаба Вооруженных сил России приступила к комплексной проверке 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане.

  • Наркотические вещества в таблетках
    Убийственный почерк

    Из-за неразборчивого почерка врача фармацевт в ташкентской аптеке продал не то лекарство, в результате чего погибли три девочки.

  • Судейский молоток и весы Фемиды
    Толерантный ноль

    Эстонский суд не признал заключенный в Америке однополый брак и отказал в виде на жительство гражданке США, состоящей в браке с гражданкой Эстонии.

  • Прием граждан Президентом РЮО
    Кредиты и жилье

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов провел очередной прием граждан республики, которых, как выяснилось, интересуют кредиты и жилье.

  • Фестиваль еды Sweet November в Баку, 23 ноября 2017 года
    "Сладкий ноябрь"

    В Старом городе Баку Ичеришехер, около Девичьей башни состоялось открытие второго фестиваля еды Sweet November ("Сладкий ноябрь").

  • 5-й Саммит Восточного партнерства в Брюсселе
    Два в одном

    Как Армения успешно совмещает членство в ЕАЭС и участие в стратегии соседства Европейского союза, рассказал президент страны Серж Саргсян.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Дмитрий Хворостовский, архивное фото
Памяти Дмитрия Хворостовского
Похожая на снег морская пена накрыла побережье в Англии
"Снежная" морская пена накрыла побережье в Англии
Хурма
Говорит и показывает хурма

Соцсети

Sputnikabkhazia