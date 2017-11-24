Даур Кове о поставке Грузии противотанковых ракет: не исключаем реванша

Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове на встрече в МИД Абхазии с сопредседателями международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прокомментировал информацию о поставке Грузии противотанковых ракет.

"Мы хотим обратить ваше внимание на информацию, опубликованную 20 ноября на сайте управления военного сотрудничества Минобороны США. Согласно этому сообщению, 17 ноября Минобороны США проинформировало Конгресс о том, что одобрена сделка о поставке Грузии противотанковых ракет", — подчеркнул Кове.

Министр отметил, что, по заявлению грузинской стороны, оружие приобретается как оборонительное.

"Данная сделка вызывает серьезную озабоченность абхазской стороны. Мы неоднократно обращали внимание на большое количество за последний период совместных учений под эгидой НАТО, которые проходят в Грузии. И нежелание грузинской стороны подписывать совместное заявление о неприменении силы наводит нас на очень серьезные размышления в отношении возможного реванша со стороны Грузии в отношении Абхазии", — заявил глава МИД Абхазии.