Кулева: Турция не сможет "выключить" систему all inclusive

Руководитель одного из туристических агентств Кишинева Прасковья Кулева прокомментировала намерение турецких властей отменить в отелях систему "все включено".

Ранее с предложением отменить систему all inclusive выступил глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен. По его мнению, из-за этой системы туристы теряют возможность "ознакомиться с историческими и культурными красотами" страны и не покидают отели на протяжении всего отпуска.

В беседе на радио Sputnik Молдова Кулева сказала, что ради сохранения большого туристического потока Турция не должна отказываться от сервиса "все включено".

"В случае отмены этой гостиничной системы турпоток значительно сократится, и страна станет непривлекательной для туристов, которым будут предложены альтернативные направления недорогого и качественного отдыха. Ведь по "экскурсионке" лучше ездить в Европу", — объяснила эксперт.

По ее мнению, чтобы заинтересовать туристов достопримечательностями, необходимо изменить ценовую политику.