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Алена Кувичко
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кувичко: В Абхазии перестают отрицать факт гендерного насилия

Радио
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В Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, в студии радио Sputnik представитель Ассоциации женщин Абхазии Елена Кувичко рассказала о том, как часто за помощью к ним обращаются женщины.

25 ноября, в Международный день борьбы против насилия в отношении женщин, стартует глобальная кампания "16 дней против гендерного насилия", которая продлится до 10 декабря — Международного  дня прав человека. Кампания носит глобальный характер, к ней присоединилась и Абхазия. 

"К сожалению, независимо от экономического развития страны, от ее размера, проблема насилия в отношении женщин существует везде. В ходе этой кампании мы еще раз проинформируем всех о том, что с мая 2017 года при Ассоциации женщин Абхазии создан кризисный центр, в котором можно получить консультацию юриста и психолога", — рассказала Елена Кувичко. 

Как отметила Кувичко, если еще совсем пару лет назад заявления о насилии в семье подвергались яростной критике и отрицались обществом, то сегодня ситуация изменилась.

"В основном, конечно, отрицание шло со стороны мужчин. Они заявляли о том, что проблема выдуманная, ее не существует. Сейчас, когда на страничке Ассоциации женщин публикуются подобные обращения или информационные сообщения, они встречают больше позитивной поддержки со стороны общества, чем негативной. То есть проблема обозначена. Участились случаи семейного насилия, которые становятся достоянием общественности. Сейчас, когда доступ к Интернет есть практически у каждого, информация распространяется мгновенно. То, что раньше можно было удержать в пределах одной семьи или одного села, становится общедоступным", — отметила собеседник агентства. 





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