Батырканова: вирус папилломы приводит к развитию рака у женщин

Заведующая отделением радиогинекологии и брахитерапии Национального центра онкологии Чынара Батырканова рассказала о причинах возникновения рака у представительниц слабого пола.

В беседе на радио Sputnik она пояснила, что ученым известно много разновидностей вируса папилломы человека (ВПЧ).

"Некоторые, к сожалению, становятся причинами развития онкологических заболеваний. Их так и называют — онкотипы вируса папилломы человека", — сказала Батырканова.

Она отметила, что женщинам необходимо периодически проверяться у гинеколога и сдавать анализы для раннего выявления ВПЧ.

"Наличие вируса папилломы — еще не приговор. Женщина может быть просто носителем, но есть риск, что через 10-20 лет вирус станет причиной рака", — уточнила врач.

По ее словам, онкозаболевание развивается в том случае, если вовремя не приняты необходимые меры.

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