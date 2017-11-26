Шамба: необходимо переходить к парламентской форме правления

"Я считаю, что пришло время переходить к парламентской форме правления. Мы видим, как республики Кавказа постепенно переходят на эту форму правления, и, судя по состоянию нашего общества, хуже в любом случае уже не будет. Сегодня единоличная форма правления создает много негативных моментов, хотя у нас прописаны в Конституции демократическая форма правления и разделение властей, но это слабо работает. Мы видим, что законодательная и судебная власти находятся в большой зависимости от исполнительной власти. Пока нет реального контроля над исполнительной властью, мы будем иметь много фактов злоупотребления", — сказал Шамба.

Как отметил Сергей Шамба, молодежь Абхазии гордится своим государством, надо только сделать так, чтобы они жили счастливо и благополучно в этом государстве.