Хаджимба о визите в Южную Осетию: работа по признанию наших стран продолжается

Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал Sputnik об итогах переговоров в Цхинвале и отметил многовековую историю дружеских взаимоотношений между странами.

"Мы создаем условия, которые позволят нашим странам состояться, мы делаем все, чтобы эти отношения развивались интенсивно. История наших народов носит глубинный характер. Важно, чтобы не только мы, но и будущее поколение продолжали бы эти отношения. А для того, чтобы эти отношения состоялись? должны состояться наши государства. Тема, которая волнует нас всех — вопросы признания. Интенсивность работ, которая проводится нашими внешнеполитическими ведомствами, достаточно велика", — сказал Хаджимба.

По словам Рауля Хаджимба, признание самой большой страны в мире – России, не означает, что процесс признания должен быть остановлен.

"И сегодня продолжается работа, уже есть определенные наработки по части возможного признания наших государств, и я думаю, что мы будем свидетелями такого процесса", — отметил Хаджимба.

Как подчеркнул Рауль Хаджимба, народы Абхазии и Южной Осетии были и остаются самыми близкими, и этот важный процесс взаимоотношений нарастает.