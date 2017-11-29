Тания о диппредстве Абхазии в Италии: сблизит народы

Дипломатическое представительство Абхазии открыли в Италии, рассказал корреспонденту Sputnik заместитель министра иностранных дел Абхазии Кан Тания, который сейчас с рабочим визитом находится в Италии.

"Главная цель моего пребывания в Италии — завершение процедур по регистрации дипломатического представительства Республики Абхазия в Италии и по совместительству в странах Евросоюза. Необходимо подчеркнуть, что классических дипломатических функций у представительства не будет, так как оно не аккредитовано в государстве пребывания, потому что Италия пока еще не признала независимость Абхазии. Тем не менее, мы будем работать. Наша цель – донести позицию Абхазии до международного сообщества. Представительство будет продвигать Абхазию на всех уровнях", — сказал Тания.

По словам Тания, представительство будет мостом, который будет сближать абхазский и итальянский народы.