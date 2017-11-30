Журавлев: США не дают RT работать, но говорят о свободе слова

"Все продолжается так же, как и начиналось. Сначала – "иностранные агенты", теперь лишение аккредитации. Проще говоря, американская сторона не оставляет RT возможности эффективно и спокойно работать. Причем, продолжая говорить о свободе слова. Свобода слова должна быть взаимной. Значит, наши журналисты тоже должны иметь возможность освещать жизнь США. Если американцы не согласны с нашей позицией, то у них достаточно возможностей для того, чтобы высказать свою. Но бороться с чужой позицией с помощью запрещений – это именно то, в чем они обвиняли Советский Союз", – сказал радио Sputnik Дмитрий Журавлев.