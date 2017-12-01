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Участница конкурса исполнителей эстрадной песни Молодые голоса
© Sputnik / Томас Тхайцук

Абрамян о кастинге "Голос. Дети!": выучила песни за четыре дня

Радио
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Сара Абрамян стала участником слепых прослушиваний детского вокального проекта "Голос. Дети!". В интервью Sputnik Абхазия она рассказала какие песни она подготовила для кастинга.

"Я занимаюсь музыкой год, исполняю песни Алиши Киз, Полины Гагариной, Кристины Агилеры, Людмилы Гумба, Тины Тернер и Адель. Занимаюсь я у певицы Хиблы Мукба в детской студии эстрады "ДоРеМи". Когда начался проект, мне захотелось поучаствовать в нем, очень

готовилась к этому выступлению. Кастинг длился три-четыре дня, надо было спеть две песни. Организаторы нам отправили список, мы должны были выбрать две песни. Но в списке не оказалось тех песен, которые я раньше исполняла, и мне пришлось за четыре дня разучить

две новые песни — Полины Гагариной и Алиши Киз", — сказала Абрамян.

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