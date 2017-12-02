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Гараганов: игроманию среди детей провоцируют родители

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Почему у детей появляется игровая зависимость, и как ее распознать в эфире радио Sputnik рассказал психотерапевт Артур Гараганов.

Проблема компьютерной зависимости стала столь распространена, что ученые все чаще высказывают мнение официально признать ее заболеванием.

"Самое простое — то, что мы можем увидеть и распознать — это если человек не может находиться в спокойном состоянии длительное время без этой игры. Если его ломает, если он испытывает отрицательные эмоции, если он начинает нервничать и испытывает определенные странности в поведении. Если родители замечают, что он становится нервным, перестает учиться, становится агрессивным — это проявление зависимого поведения", — сказал Sputnik Гараганов.

По словам собеседника, нередко сами родители способствуют формированию игровой зависимости у своих же детей.

"Если родители не могут уделить достаточного внимания детям, они переводят внимание ребенка в игровую форму, в игровой процесс, фактически подключают виртуальный процесс, и ребенок охотно туда погружается. Но вот достать его оттуда уже сложнее. Потому что он привыкает достигать чего-то, выходить на определенные уровни, он обучается новым моделям поведения, он стремится в виртуальную зону, где он может уже проявить себя немного по-другому", — добавил он.

Виртуальный мир становится комфортным для ребенка, потому что он сам может его конструировать, добиваться там успеха, наделять себя статусами и взращивать свою виртуальную самооценку. Вытащить ребенка из этого мира можно, утверждает Артур Гараганов.

Каким образом — об этом слушайте в аудиозаписи.

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