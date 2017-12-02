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Валерий Рейнгольд
© Фото: с сайта https://www.rusfootball.info

Рейнгольд: на ЧМ-2018 за золотую медаль будут бороться пять команд

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Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд о прогнозах на ЧМ - 2018 на радио Sputnik.

"Я могу обозначить группу команд, которые будут на виду и будут бороться за выход в финал. Это, в первую очередь, конечно, немцы, это Испания, это Франция, Бразилия и Аргентина. Также очень приличная команда Хорватии. Примерно такая обстановка сейчас происходит на футбольном олимпе", — рассказал радио Sputnik футбольный эксперт Валерий Рейнгольд о прогнозах на ЧМ-2018.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня 2018 года в Москве. 1 декабря в Кремле состоится финальная жеребьевка ЧМ, в результате которой фанаты узнают, с какими противниками встретятся их команды на поле.

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