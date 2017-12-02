Гулиа о создании МФЦ: все госуслуги в одном окне

О консультациях между представителями Министерства экономики Республики Абхазия и Министерства экономического развития Российской Федерации, которые проходили в Москве, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель министра экономики республики Заур Гулиа.

С 30 ноября по 1 декабря в Москве проходили консультации между представителями Министерства экономики Республики Абхазия и Министерства экономического развития Российской Федерации.

По словам заместителя Министра экономики Заура Гулия, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам деятельности двух ведомств, перспективам дальнейшего сотрудничества и взаимодействия. В частности, речь шла и о создании многофункционального центра (МФЦ).

"Многофункциональные центры предназначены для оказания государственных и муниципальных услуг. Весь принцип заключается в том, чтобы сосредоточить в одном учреждении выдачу необходимых госуслуг, используя принцип одного окна. МФЦ создаются для облегчения жизни граждан. В него можно будет обратиться, предоставив минимальное количество документов, и через установленное время получить результат", — рассказал Заур Гулиа в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.



