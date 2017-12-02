Логуа о жеребьевке ЧМ-2018: сборной РФ попались очень серьезные соперники

Футбольный эксперт Юрий Логуа о расстановке сил на предстоящем в 2018 году Чемпионате Мира по футболу.

1 декабря состоялась жеребьевка, по результатам которой сборная России по футболу в группе "А" встретится с командами Египта, Уругвая, Саудовской Аравии.

"Меня обескураживают некоторые высказывания тренеров, знатоков российского футбола, которые были сделаны сразу после окончания жеребьевки. Они считают, что российские футболисты сразу выйдут из группы. Но я бы так легко к этому не относился. Тот же Египет – это чемпион Африки. А африканский футбол сегодня находится на очень высоком уровне. Саудовская Аравия, с которой так хотели встретиться россияне, но не смогли, тоже интересная команда. Я не говорю уже о сборной Уругвая, которая является дважды чемпионом мира", — сказал Юрий Логуа в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня 2018 года в Москве.



