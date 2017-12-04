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Дмитрий Кононов
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Кононов: квота в ВУЗы России будет известна в конце декабря

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Темы:
Россотрудничество в Абхазии (38)
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Исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрий Кононов в интервью Sputnik Абхазия рассказал, как производится прием документов от абхазских абитуриентов на обучение в российских вузах в этом году.

"Мы провели целый цикл мероприятий в рамках единого дня выпускников практически во всех районах республики. Интересуются абитуриенты отборочной компанией следующего года. Обсуждались образовательные программы российских университетов. Также обсуждали с кандидатами на поступление,  как подавать документы, какие чаще всего допускаются ошибки. Сам порядок регистрации и подачи документов не изменился, возможно, будут некоторые изменения в части подготовки контрольно-измерительных материалов. Мы учли рекомендации с абхазской стороны по отборочной компании 2017 года, и, скорее всего, тесты будут готовиться Россотрудничеством в запечатанных конвертах, и будут отправляться к нам. Возможно, будут созданы условия для удаленного прохождения тестирования, но не уверен, что это актуально для Абхазии, учитывая, что создать условия, чтобы все единовременно смогли пройти тестирование в интернете будет крайне сложно. Будет зависеть от рекомендаций нашего руководства. Планируем, что квота для Абхазии будет доведена или в конце декабря, или в начале следующего года", — сказал Кононов.

Темы:
Россотрудничество в Абхазии (38)

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