Пилия о встрече в Мосгордуме: рассчитываем на поддержку Москвы

"Нас больше всего интересует жилищно-коммунальное хозяйство столицы, и мы, конечно, рассчитываем на поддержку Москвы. Москва с огромным потенциалом, у них большое количество нужной техники. Мы предварительно договорились о том, что нам нужна коммунальная техника. Председатель Мосгордумы выразил такую мысль, что в дальнейшем будет организована работа по оказанию помощи Сухуму". В Мосгордуме делегацию из Абхазии приняли очень хорошо. Сам председатель Алексей Шапошников бывал в Абхазии в прошлом году, мы были окружены вниманием со стороны депутатов Мосгордумы. Нам сейчас предстоит согласовать пункты подписания договора, в будущем году, думаю, мы его успешно подпишем", — сказал Пилия.