Сергей Чепиков о решении МОК: трагедия для спортсменов

Биатлонист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Сергей Чепиков в интервью радио Sputnik прокомментировал решение МОК о допуске спортсменов из России к Играм-2018 только под олимпийским флагом.

МОК во вторник 5 декабря принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

"Спортсмены конечно очень трагически это будут воспринимать. Этот результат ожидался, так как была череда кощунственных дисквалификаций. Но сейчас и спортсмены и руководство страны будут решать, ехать ли на игры под нейтральным флагом или бойкотировать. Но и спортсмены, и болельщики хотят выступать. И я считаю, что не нужно их осуждать за то, что они будут принимать участие в этих Олимпийских играх", — сказал Сергей Чепиков в интервью радио Sputnik.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.