Ахра Абухба о решении МОК: очередная пощечина России

Решение МОК о допуске спортсменов из России к Играм-2018 только под олимпийским флагом - это чистой воды политика, отметил в интервью радио Sputnik Абхазия президент Федерации всестилевого каратэ Абхазии Ахра Абухба.

"Это абсолютно чистой воды политика. То есть МОК превратился в своеобразный очень влиятельный фэн-клуб, который отвечает интересам Запада. На своем личном опыте скажу, что еще в 1994 году федерация, которую я возглавляю, была приглашена на Чемпионат мира в Мексику, была такая же ситуация. С точки зрения спортсмена скажу, что Олимпийские игры – это высший пьедестал, к которому стремится любой спортсмен. И поэтому желание некоторых спортсменов выступать под олимпийским флагом мне понятны. Но с другой стороны это рычаги большой политики, Россию просто унижают такими решениями. Это еще одна пощечина по России, которую лоббируют через спорт", — сказал Абухба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

МОК во вторник 5 декабря принял решение о допуске спортсменов из России к Играм-2018 в Пхенчхане только под олимпийским флагом.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.



