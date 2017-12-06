Захарова: лобовая попытка изоляции РФ не удалась, действуют через спорт

Решение Международного олимпийского комитета не разрешать российской сборной выступать под флагом РФ на Олимпийских играх в Южной Корее – это часть масштабной антироссийской кампании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Исполком МОК во вторник принял решение о дисквалификации Олимпийского комитета России и допуске к Играм-2018 в южнокорейском Пхенчхане только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом. Решение об участии в Олимпиаде-2018 российская сторона должна озвучить на олимпийском собрании 12 декабря.

Захарова на брифинге в Москве в среду заявила, что в отношении России ведется агрессивная кампания по целому ряду направлений, в том числе в сфере спорта.

"Это масштабное наступление. Думаю, это связано с тем, что лобовая попытка изоляции России, которая была объявлена как поход на Россию, рассыпалась, она не удалась. Никакой изоляции не получилось. А желание – есть, силы и возможности – есть", — сказала Захарова.

По ее словам, российским спортсменам предъявляются безосновательные обвинения, их лишают возможности выступать на соревнованиях.



