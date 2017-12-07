Вайсберг: биткойн - это товар

Ранее агентство Bloomberg объявило о решении Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, давшей официальное разрешение на торговлю фьючерсами на биткоин. Сообщается, что первые торги могут состояться уже 18 декабря, хотя на биржах, получивших разрешение на торговлю криптовалютой, утверждают, что готовы стартовать "хоть сейчас".

Директор аналитического департамента российской Инвестиционной компании "РЕГИОН" Валерий Вайсберг расценил решение Комиссии по торговле товарными фьючерсами США "важным шагом вперед".

"Фактически это означает признание биткойна неким товаром, на который можно формировать производные инструменты и не только на каких-то отдельных территориях США, но и в целом в Америке. Это большой прорыв", — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

По словам собеседника, теперь биткойнами будет легче торговать, поскольку комиссий станет меньше, да и сами лоты будут стоить дешевле.

"Будут торговаться какие-то фракции биткойна за небольшую комиссию. Это будет гораздо более ликвидный рынок, чем есть", — сказал Вайсберг.

Еще одно преимущество выхода биткойна на биржи заключается в том, что торговля фьючерсами выглядит более комфортной и удобной с точки зрения инвестирования простыми людьми.

"Он (фьючерс — прим.ред.) признан, как законный инструмент, и есть определенная защита владельцев фьючерсов. Поэтому, с точки зрения привычных механизмов торговли, биржевой фьючерс, конечно, гораздо более защищен, чем инвестиция в биткойн", — резюмировал эксперт.