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Мактина Джинджолия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджолия: каждый может стать Дедом Морозом для подопечных "Ашана"

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О новогодней благотворительной акции, участие в которой может принять любой желающий, на радио Sputnik Абхазия рассказала директор КБФ "Ашана" Мактина Джинджолия.

"Перед Новым годом мы проводим ежегодную благотворительную акцию "Стань Дедом Морозом". Мы спрашиваем у наших подопечных, какой подарок они хотели бы получить. Если в предыдущие пять лет мы выкладывали пожелания наших подопечных, которым мы помогали в текущем году, то в этом году мы решили расширить акцию и выложить письма и пожелания всех детей с возрастным ограничением до 12 лет. Это как раз тот возраст, до которого дети продолжают верить в Деда Мороза", — сказала Мактина Джинджолия. 

Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" проходит до 25 декабря, после чего собранные подарки Дед Мороз и Снегурочка фонда "Ашана" начнут развозить адресатам. С условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте благотворительного фонда "Ашана", на страничках фонда в социальных сетях или, позвонив по телефону,  7735050. 





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