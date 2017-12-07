Джинджолия: каждый может стать Дедом Морозом для подопечных "Ашана"

"Перед Новым годом мы проводим ежегодную благотворительную акцию "Стань Дедом Морозом". Мы спрашиваем у наших подопечных, какой подарок они хотели бы получить. Если в предыдущие пять лет мы выкладывали пожелания наших подопечных, которым мы помогали в текущем году, то в этом году мы решили расширить акцию и выложить письма и пожелания всех детей с возрастным ограничением до 12 лет. Это как раз тот возраст, до которого дети продолжают верить в Деда Мороза", — сказала Мактина Джинджолия.

Благотворительная акция "Стань Дедом Морозом" проходит до 25 декабря, после чего собранные подарки Дед Мороз и Снегурочка фонда "Ашана" начнут развозить адресатам. С условиями участия в акции можно ознакомиться на сайте благотворительного фонда "Ашана", на страничках фонда в социальных сетях или, позвонив по телефону, 7735050.



