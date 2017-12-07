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Николай Трапш

Трапш о заявлении Путина: успокоил общественно-политическую ситуацию

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О заявлении президента России Владимира Путина об участии в выборах в 2018 году на радио Sputnik Абхазия политолог, кандидат исторических наук Николай Трапш.

"Заявленное стремление Владимира Путина баллотироваться на пост президента России на предстоящих в марте 2018 года выборах означает, что, по крайней мере, очевидный фаворит в этой президентской кампании уже определен. Это исходит и из рейтингов, оценивающих общественное мнение в России, и из социологических опросов, и из мнения разных экспертов. Это означает по меньшей мере три вещи. Во-первых, преемственность курса в случае победы Путина на выборах будет обеспечена на ближайшие 6 лет, и сформулированные им внешнеполитические и внутриполитические инициативы будут иметь самое непосредственное продолжение. Во-вторых, это успокоит общественно-политическую ситуацию в стране в том смысле, что многие сейчас питались слухами о том, что будет какая-то операция "преемник", что появятся новые кандидаты, что Путин готовит почву для того, чтобы уйти. Теперь же понятно, что вопрос решенный. Момент третий и самый главный заключается в том, что до марта 2018 года мы будем наблюдать повышенную информационную активность и вокруг самой фигуры Путина, и вокруг тех мероприятий, которые проводятся внутри и вне страны при его непосредственном участии", — отметил Николай Трапш.  

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году в среду 6 декабря. Заявление было сделано в ходе рабочей встречи с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.


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