Шамба: развитию Абхазии может способствовать диаспора

"Постоянно действующая цель Ассоциации заключается в том, чтобы наши соплеменники, проживающие более чем в 50 странах мира, могли встречаться, общаться, иметь политические, экономические, культурные связи для того, чтобы они знали, что их историческая родина – это Абхазия, которая находится на Кавказе у берегов Черного моря. Нам эту цель все эти годы удается выполнять. Поэтому открывшийся сегодня Конгресс направлен на то, чтобы развивать, приумножать то, что было сделано нами до сегодняшнего дня", — рассказал Шамба.

Как сообщил собеседник агентства, культурная, политическая и социально-экономические сферы Абхазии сегодня нуждаются в реанимировании.

"А для того, чтобы это развивать, нужно, чтобы наша диаспора, которая проживает во всем мире, использовала свои силы и возможности. Она может улучшить ситуацию в Абхазии, сделать жизнь в стране более комфорной, а также повысить культурно-политический уровень в стране до такой степени, чтобы мы стали самым цивилизованным народом в мире", — отметил Тарас Шамба.

VII съезд Конгресса Абхазо-абазинского народа открылся в Сухуме. В форуме принимают участие представители Абхазо-абазинской диаспоры из многих стран мира. Международная Ассоциация Абхазо-абазинского (абаза) народа была учреждена в самое тяжелое время в современной истории Абхазии в ходе Отечественной войны народа Абхазии в 1992 году. В рамках проведения форума планируется изменить структуру руководства Конгресса, создав вместо должности президента и генерального секретаря организации Высший Совет.



