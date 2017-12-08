Хаджимба о миротворцах: миссия завершена, но взаимоотношения не остановились

"Памятник российским миротворцам станет символом отношений между Абхазией и Россией. Погибло 117 воинов-миротворцев. Необходимо, чтобы те, кто приходит к памятнику, помнили об этих ребятах, об усилиях российской стороны, которая решением Совета глав государств СНГ ввела контингент миротворческих сил. В 2008 году миссия миротворческих сил была завершена, но этап тесных взаимоотношений на этом не остановился. Сегодня на территории Абхазии находятся военные базы, пограничные войска, которые способствуют миру и безопасности на нашей территории", — сказал Хаджимба.