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Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© Sputnik / Илона Хварцкия

Хаджимба о миротворцах: миссия завершена, но взаимоотношения не остановились

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Президент Абхазии Рауль Хаджимба наградил орденами ветеранов российских миротворческих сил в пятницу 8 декабря.

"Памятник российским миротворцам станет символом отношений между Абхазией и Россией. Погибло 117 воинов-миротворцев. Необходимо, чтобы те, кто приходит к памятнику, помнили об этих ребятах, об усилиях российской стороны, которая решением Совета глав государств СНГ ввела контингент миротворческих сил. В 2008 году миссия миротворческих сил была завершена, но этап тесных взаимоотношений на этом не остановился. Сегодня на территории Абхазии находятся военные базы, пограничные войска, которые способствуют миру и безопасности на нашей территории", — сказал Хаджимба.

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