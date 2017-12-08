Хлопонин о сотрудничестве Абхазии и России: хорошо поработали в этом году

"Мы с вашими коллегами работаем в полном взаимопонимании, идет очень кропотливая работа. Мы видим в республике изменения происходят на глазах. Объем и количество работ в рамках инвестиционной программы значительно растет. В этом году уже 70 объектов введено в эксплуатацию — это достаточно большой показатель. Растет взаимный поток людей, пересекающих границу, количество составило около 8 миллионов 300 тысяч человек. Обсудили ход исполнения инвестпрограммы, текущего финансирования, стратегию на будущее, модель инвестиционного развития. Поэтому, я не вижу никаких проблем в нашей совместной работе, и считаю, что мы хорошо в этом году поработали", — сказал Хлопонин.