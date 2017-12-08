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Хлопонин: мы меняем направление инвестиционной программы Абхазии
© Sputnik. Роберт Джопуа

Хлопонин о сотрудничестве Абхазии и России: хорошо поработали в этом году

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XVI заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Абхазией и Россией прошло в Сухуме в пятницу 8 декабря. Об итогах работы рассказал вице-премьер России Александр Хлопонин.

"Мы с вашими коллегами работаем в полном взаимопонимании, идет очень кропотливая работа. Мы видим в республике изменения происходят на глазах.  Объем и количество работ в рамках инвестиционной программы  значительно растет. В этом году уже 70 объектов введено в эксплуатацию  — это достаточно большой показатель.  Растет взаимный поток людей, пересекающих границу, количество составило около 8 миллионов 300 тысяч человек. Обсудили  ход исполнения инвестпрограммы,  текущего финансирования, стратегию на будущее, модель  инвестиционного развития. Поэтому, я не вижу никаких проблем в нашей совместной работе, и считаю, что мы хорошо в этом году поработали", — сказал Хлопонин.

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