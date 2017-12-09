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Владимир Фитин
© Фото: РИСИ ТВ

Фитин: решение о признании Иерусалима столицей принято 17 лет назад

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Эксперт РИСИ говорит о последствиях заявлений президента США Дональда Трампа о переносе посольства его страны из Тель-Авива в Иерусалим.

"Для президента США Дональда Трампа палестино-израильский вопрос весьма важен, он был включен в его предвыборную кампанию, президент США не раз заявлял, что решительно настроен в период срока своего пребывания в Белом Доме урегулировать застарелый палестино-израильский конфликт" —, такого мнения придерживается эксперт РИСИ политолог Владимир Фитин.

По его мению, громкое заявление Трампа — это намек палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что нужно начинать очередной раунд переговоров по палестино-израильскому урегулированию.

"США пытаются сподвигнуть Аббаса к началу переговоров без каких-либо предварительных условий, которые он ставит — прежде всего это прекращение поселенческой активности и признание того, что Иерусалим будет разделен, а Палестинская автономия получит права на часть этого города", — сказал Sputnik Фитин.




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