Фитин: решение о признании Иерусалима столицей принято 17 лет назад

"Для президента США Дональда Трампа палестино-израильский вопрос весьма важен, он был включен в его предвыборную кампанию, президент США не раз заявлял, что решительно настроен в период срока своего пребывания в Белом Доме урегулировать застарелый палестино-израильский конфликт" —, такого мнения придерживается эксперт РИСИ политолог Владимир Фитин.
По его мению, громкое заявление Трампа — это намек палестинскому лидеру Махмуду Аббасу, что нужно начинать очередной раунд переговоров по палестино-израильскому урегулированию.
"США пытаются сподвигнуть Аббаса к началу переговоров без каких-либо предварительных условий, которые он ставит — прежде всего это прекращение поселенческой активности и признание того, что Иерусалим будет разделен, а Палестинская автономия получит права на часть этого города", — сказал Sputnik Фитин.