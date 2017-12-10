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Алиса Гицба
© Фото: Алиса Гицба

Гицба о спектакле "Пиковая дама": исполняю Лизу и Прилепу в одном лице

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Оперная певица Алиса Гицба в интервью Sputnik Абхазия рассказала о главной партии в спектакле в премьере "Пиковая дама", который пройдет на сцене московского театра "Геликон-опера" 10 и 12 декабря.

"Пиковая дама"  —  мистическая опера,  одна из самых величайших, если не самая величайшая опера, когда-нибудь написанная за все время истории музыкальной культуры. Когда я пришла в театр "Геликон-опера", где-то через один сезон поставили урезанный вариант спектакля "Пиковая дама", в котором не было хора, тогда мы не имели таких возможностей как сейчас, театр был очень маленький, было всего пять солистов", — сказала Гицба.

По словам Гицба, в том виде, в котором спектакль "Пиковая дама" будет поставлен в "Геликон-опера" 10 и 12 декабря еще никогда не ставился.

"Эта опера идет абсолютно вся, без всяких купюр, без сокращений, дирижировать будет величайший дирижер современности, Народный артист Советского Союза Владимир Федосеев, постановку осуществляет наш художественный руководитель Дмитрий Бертман. При исполнении спектакля оркестровая яма будет закрыта, сцена будет представлять из себя игорный дом, а оркестр будет располагаться сзади, спектакль очень большой и объемный", — добавила  Гицба.

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