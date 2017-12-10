21:41 10 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Екатерина Хроми-Жульен
© Sputnik. RODION PROCA

Хроми-Жульен: стандарты красоты изменились – диеты больше не нужны

Радио
Получить короткую ссылку
1 0 0

Фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сейчас выглядит эталон женской фигуры.

За последние несколько десятилетий представление об идеальной женской фигуре менялось не раз. Было время, когда примером для подражания были и худощавые бледнокожие девушки, и пышнотелые красотки, и сочные фигуристые женщины а-ля Мэрилин Монро.

Однако время идет, и представления о том, как должно выглядеть идеальное женское тело, меняются.

Почему параметры 90-60-90 становятся пережитком прошлого, и к какому идеалу стремятся современные девушки? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала фитнес-тренер, призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини Екатерина Хроми-Жульен.


По теме

Борьба с осенней хандрой: спорт и прогулки на свежем воздухе
Барциц: спорт изменит завтрашний день
Выставка "Спорт сквозь призму искусства" пройдет в Гудауте



Главные темы

  • VIII сессия Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва
    Достучаться до КПСС: "Письмо ста тридцати"

    Корреспондент Sputnik Абхазия проследил историю написания и обнародования "письма ста тридцати", составленного по инициативе абхазских активистов, представителей интеллигенции, и имевшего серьезные последствия для культурно-экономического развития советской Абхазии.

    30
  • Погода
    Погода в Абхазии на понедельник: ночью и утром дождь

    В понедельник, из-за прохождения холодного атмосферного фронта Скандинавского циклона, на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

    8
  • Флавио Де Марки.
    Абхазия глазами итальянцев: как привлечь иностранного туриста

    О том, как в Абхазии адаптировалась итальянская семья, с какими трудностями они столкнулись, и в чем они видят развитие туризма в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

    283

Орбита Sputnik

  • Женщина возлагает цветы к фигуре Несломленный в Мемориальном комплексе Саласпилс
    Покушение на историю

    Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.

  • Председатель Комитета по социальным делам Сейма Литовской Республики, социал-демократ Альгирдас Сисас, архивное фото
    СПГ раздора

    Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.

  • Ирина Влах
    Не переключайте канал!

    Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.

  • Обучение русскому языку, архивное фото
    Послы русского языка

    В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

  • Пожар в подмосковном Раменском. 8 декабря 2017
    Подтверждения нет

    Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.

  • Российские продукты
    Назло санкциям

    Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Светодиодно-лазерное шоу Космическое путешествие на планету Электра
Светящиеся: лазерное шоу в Сухуме
Абаза всего мира объединяйтесь: участники конгресса Абхазо-абазинского народа встретились в Лыхны
Абаза всего мира объединяйтесь: участники Конгресса народа Абаза встретились в Лыхны
Sputnik Абхазия 3.0
Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

Соцсети

Sputnikabkhazia