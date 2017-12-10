Хроми-Жульен: стандарты красоты изменились – диеты больше не нужны

Фитнес-тренер Екатерина Хроми-Жульен рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, как сейчас выглядит эталон женской фигуры.

За последние несколько десятилетий представление об идеальной женской фигуре менялось не раз. Было время, когда примером для подражания были и худощавые бледнокожие девушки, и пышнотелые красотки, и сочные фигуристые женщины а-ля Мэрилин Монро.

Однако время идет, и представления о том, как должно выглядеть идеальное женское тело, меняются.

Почему параметры 90-60-90 становятся пережитком прошлого, и к какому идеалу стремятся современные девушки? Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказала фитнес-тренер, призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини Екатерина Хроми-Жульен.



