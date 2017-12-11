Тарба о горном туризме: в Абхазии нужно создавать сеть небольших турбаз

"Моя позиция заключается в том, что для Абхазии неприемлемо строить крупные горные кластеры. Во-первых, рядом с нами есть очень серьезные конкуренты. Во-вторых, Россия большая, у нее большое количество заснеженных гор и долин. Россия может, исходя из своих масштабов, построить крупный горный кластер. Это такие масштабы, которые для экологии Абхазии неприемлемы. Плюс это очень тяжелый проект, который даже крупные развитые страны, такие, как Швейцария или Россия реализовывают на протяжении многих лет. Нам нужно создавать сеть небольших туристических баз по Абхазии, которые бы обеспечили безопасность туристов и обеспечили бы развитие такого вида горного туризма, как скитур, например", — сказал Тенгиз Тарба в бесед с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

11 декабря отмечается Международный день гор. Праздник установлен по решению 57-й Генеральной Ассамблеи ООН в январе 2003 года.

Полную версию интервью с руководителем фонда "Горная Абхазия" читайте и слушайте на сайте Sputnik Абхазия.



