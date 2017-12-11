Гусев: самое страшное для Саакашвили – экстрадиция в Грузию

О том, что ждет Михаила Саакашвили в случае его экстрадиции в Грузию, в интервью Sputnik рассказал политолог Александр Гусев.

"Саакашвили – это отработанный материал и мне кажется, что политическая карьера его на этом закончится. Как заявила его супруга, может быть экстрадиция Саакашвили в Грузию. Это самое страшное для него, потому что там его ждут с распростертыми объятиями. В Грузии на него заведены уголовные дела, связанные с убийствами. Его ждет очень суровый приговор. Конечно сейчас, находясь в СИЗО, он очень серьезно переживает. Саакашвили – это отработанный балласт. Будем ждать его экстрадиции в Грузию", — сказал политолог в интервью радио Sputnik.

Судебное заседание по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в 12.00 (13.00 мск), сообщается на странице политика в Facebook.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины.

Генпрокуратура намерена ходатайствовать о домашнем аресте. Сам политик, попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.



