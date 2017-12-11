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Николай Долгополов
© Foto: gvardiya.ru

Долгополов: идея Шмида проводить Олимпиады без флагов стран – курьез

Радио
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Предложение главы комиссии МОК Самуэля Шмида проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов, на радио Sputnik прокомментировал вице-президент Международной ассоциации спортивной прессы Николай Долгополов.

"Новость меня, честно говоря, не порадовала. К счастью, это всего лишь предложение. Предложение бывшего президента швейцарской федерации, человека довольно известного в олимпийских кругах, но тем не менее закованного во все те же политические шоры. Из одной крайности мы бросаемся в другую. Сначала мы гордимся тем, что вверх взмывает наш флаг и играет наш гимн, это высшая точка радости для любого спортсмена. И вдруг после того, как МОК почувствовал, что допущена определенная ошибка, он решил вообще отнять эту радость у всех.  На мой взгляд, это курьез, которому не дано ни коем образом воплотиться в жизнь. Это останется довольно неудачным предложением", — сказал Долгополов в интервью радио Sputnik.  

Глава комиссии МОК Самуэль Шмид придумал способ отделить спорт от политики. Он предложил проводить Олимпийские игры без использования национальных флагов. По его словам, спорт уже давно стал частью политики. А существующая система дает соблазн "помочь" своим спортсменам, например, посредством "коктейля Родченкова".  





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