Евстафьев о выводе войск РФ из Сирии: республика способна "дожать" экстремистов

"Ничего неожиданного в заявлении президента Путина нет. О том, что Россия заканчивает нынешний цикл активного участия в сирийском конфликте было объявлено заранее. На данном этапе существует военная обоснованность этого решения. Практически не осталось больших неконтролируемых либо центральным правительством Сирии, либо дружественными ему силами анклавов, если не считать курдских территорий. Потребности в применении значительных масс и авиации, и наземных сил со стороны России не существует. К тому же ха истекшие годы сирийские вооруженные силы в значительной мере окрепли, смогли восполнить те потери, которые у них были за долгие годы гражданской войны. Поэтому они уже сами могут дожимать оставшиеся анклавы религиозных экстремистов", — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Владимир Путин поручил вернуть из Сирии значительную часть российского воинского контингента. Это заявление президент сделал на авиабазе в Хмеймиме, выступая перед российскими военными.