Адлейба о победе в "Герои ринга": бой оказался легче, чем я ожидал

"Удалось победить, потому что тренировался очень много и усердно. За два месяца перед боем мы готовились в Пятигорске, там у нас был тренировочный лагерь. Со мной там тренировались три чемпиона мира, также два участника олимпийских игр. Я предполагал, что бой будет тяжелее, так как соперник значительно опытнее меня, но так получилось, что в первом раунде я одержал победу. Я немного расстроен, потому что должен был показать, чему научился за эти два месяца, но бой быстро закончился", — сказала Адлейба.