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Лариса Цулукия
© Фото: предоставлено Ларисой Цулукия

Цулукия о "комендантском часе": в нормальной семье ребенок вечером дома

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Разработка закона, ограничивающего пребывание несовершеннолетних в ночное и вечернее время без сопровождения взрослых, вызвана тем, что основная масса преступлений совершается ночью, сказала в интервью радио Sputnik Абхазия помощник генерального прокурора Лариса Цулукия.

"Это вызвано тем, что основная масса преступлений, как в отношении несовершеннолетних, так и самими несовершеннолетними, совершается в ночное и вечернее время. Это уже основание для того, чтобы мы на этот момент обратили внимание. Если ребенок находится ночью на улице, то претензии, естественно, мы можем предъявлять к родителям. В нормальной семье ребенок вечером находится дома. После введения подобного закона в Краснодарском крае, преступность в первый же год  снизилась на порядок как в отношении несовершеннолетних, так и с их стороны. Ребенок вечером находится на улице, тем самым меньше подвержен какому-то влиянию со стороны неадекватных окружающих, тем самым у нас снижается преступность. После Краснодарского края подобные законы ввели многие регионы Российской Федерации, действует он и во многих европейских странах", — сказала Лариса Цулукия.

Она также отметила, что неправильно называть инициированный закон "комендантским часом", как это принято в народе. Это  ограничение нахождения несовершеннолетних в ночное и вечернее время без присутствия родителей. Все это будет разрабатываться и прописываться конкретно в законе, отметила помощника генерального прокурора Абхазии. Ограничения будут предусмотрены по возрастным категориям и по времени года. 

Генеральная прокуратура Абхазии предложила Парламенту разработать и ввести в действие закон, ограничивающий пребывание несовершеннолетних в ночное время в общественных местах.





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