Дед Мороз: богатство не в бумажках, а в родственниках

Дед Мороз поделился секретом, как в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января под бой курантов правильно загадать заветное желание, чтобы оно точно сбылось.

В Москву из Великого Устюга прилетел Дед Мороз. Перед Новым годом волшебник в рамках проекта "Путешествие Деда Мороза" посетит 24 города России и принесет подарки более 200 социальным учреждениям.

Дед Мороз рассказал, что у него очень плотный график. Ему нужно успеть побывать во многих городах, но, несмотря на предновогоднюю занятость, он следит за новостями и успевает общаться с журналистами.

Дед Мороз рассказал Sputnik, как в новогоднюю ночь нужно правильно загадывать желание, чтобы оно точно сбылось.

"Всегда и всем говорю, в чем измеряется богатство человека? Не в количестве бумажек, которые вы называете деньгами. Богатство человека в его родственниках. Чем больше пап, мам, бабушек, дедушек, детей, внуков и внучек соберется в Новый год за праздничным столом, тем вы и богаче. В этом и есть счастье. Те, кто загадает счастья и здоровья своим близким, встретят Новый год дома в кругу семьи и друзей. Поэтому загадывать желание нужно за большим праздничным столом, за которым собрались все родственники. Вот в чем секрет", — рассказал Дед Мороз.