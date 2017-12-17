Еремеева о жизни в Абхазии: удивило непривычно размеренное отношение людей к жизни

"У меня и раньше была мечта жить в деревне, несмотря на то, что я городской человек и родилась в городе. Но в детстве очень много времени проводила у бабушки в деревне. И мои родители тоже родом из деревни. У моего мужа была цель переехать в деревню очень давно, искал место, ездил по разным местам в России, но ему там не нравилось. От каких-то далеких знакомых узнал, что здесь живут русские люди, приехал, посмотрел, пожил некоторое время, познакомился с бытом, с местностью. И здесь ему понравилось все. Принял решение здесь остаться, приобрести дом. Он ни минуты об этом не жалеет", — сказала Еремеева.

По словам Анастасии, В Абхазии ее удивило непривычно размеренное отношение людей к жизни.

"В России люди очень суетливые. Мне кажется, что это каждому русскому бросается в глаза здесь. В Абхазии люди спокойные и неторопливые. И этому стоит поучиться, мне кажется. Очень спокойно и очень комфортно. Мне это подходит. Нам здесь очень нравится. И мысли уезжать никогда не возникает. Все прекрасно", — отметила Еремеева.