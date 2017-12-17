Паскаль об Абхазии: ассоциируется с красотой и чистотой души

"Абхазия для меня – это студенческие годы, Пицунда, Новый Афон – это места, в которых я проводил по два или три месяца. Это было еще в Советском союзе. К сожалению, в силу своей деятельности, мне не так часто удается посетить Абхазию, но мое сердце всегда здесь. Вспоминается Новый Афон, Мюссерский реликтовый заповедник, Гагра — ворота в Абхазию, такой гостеприимный двор, куда въезжаешь, и надо обязательно попробовать национальную кухню, выпить вино Лыхны и поехать дальше. Мне кажется, Абхазия делится на две зоны – горную и прибрежную. В свое время я перешел через перевал Дамхурц с выходом на Рицу, и это осталось в моей жизни навсегда. Абхазия ассоциируется с красотой и чистотой души. Название Страна Души республике очень подходит, я не понаслышке знаком с гостеприимством местного населения. Хочется вернуться вновь, и я обязательно приеду", — сказал Паскаль.