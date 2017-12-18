Кварчия: в 2018 году молодые семьи Абхазии могут претендовать на жилье

Депутат Парламента Гиви Кварчия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал, могут ли рассчитывать репатрианты и молодые семьи Абхазии на жилье в 2018 году.

"У нас очень насыщен рынок вторичного жилья, и это очевидно, что вторичное жилье в итоге дешевле, чем строительство нового жилья. И как мы все понимаем, предложение у нас превышает спрос. Покупая данное жилье, мы в каком-то смысле пополним бюджет наших граждан", — сказал Кварчия.

Также Гиви Кварчия отметил, что возвращение наших соотечественников на родину — конечно же, важное дело для государства, но также нужно не забывать, что с каждым годом нарастает острота с жильем у молодых семей Абхазии.

"По инициативе группы парламентариев, премьер-министр Абхазии пошел нам навстречу, и в бюджете следующего года заложены денежные средства на обеспечение жильем наших местных молодых семей. Пока мы предложили идею восстановления зданий, которые остались еще с довоенных времен и не используются. Плюс в том, что это намного дешевле, и мы восстановим облик тех знаний, которые 25 лет не можем привести в порядок по тем или иным причинам. Я уверен, что в следующем году это будет реальностью", — отметил Кварчия.

По словам Кварчия, предполагаемая сумма на восстановление жилья для молодых семей составит около 40-50 миллионов рублей.



