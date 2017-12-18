Ампар о переходе чемпионата на осень-весна: летом тяжело играть в футбол

Вице-президент Федерации футбола Абхазии Рафаэль Ампар рассказал в интервью Sputnik о причинах перехода на новую систему проведения национального чемпионата по футболу.

"Система осень-весна подразумевает начало чемпионата осенью, возможно, это сентябрь, пока мы еще не составили календарь игр. Первый этап будет длиться около трех месяцев, затем зимой игры приостанавливаются, то есть первый круг будет сыгран осенью, а весной начнется второй круг чемпионата Абхазии", — подчеркнул Рафаэль Ампар.

Большую часть истории чемпионата Абхазии по футболу проходила по системе весна-осень.

"На сегодняшний день в Абхазии, к сожалению, в большем количестве поля, не пригодные для того, чтобы можно было играть зимой, потому что это естественные футбольные поля, и летом сложно играть", — сказал Ампар.

Ухода за футбольными полями в городах и районах Абхазии не существует, так как на это нужно соответствующее финансирование, замечает он.

Переход на новую систему проведения чемпионата Абхазии по футболу планируется уже в 2018 году.



