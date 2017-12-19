Достов о торговле фьючерсами на биткоин: криптовалюта подрастет

Как может отразиться на биткоине начало торговли фьючерсами на эту криптовалюту крупнейшим биржевым оператором, в интервью Sputnik сказал председатель Совета Ассоциации "Электронные деньги и денежные переводы" Виктор Достов.

"Биткоин уже давно воспринимается как биржевой инструмент, так что понятно, что от биткоина стали делать различные производные инструменты. Сказать, как это скажется на курсе биткоина, довольно сложно. Мне интуитивно кажется, что рынок это все будет воспринимать как хорошие новости. Поэтому биткоину все это пойдет на пользу, он еще немного подрастет", — сказал Достов в интервью радио Sputnik.

Крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщил, что начал торговлю фьючерсами на самую популярную в мире криптовалюту биткоин.

Стартовая цена фьючерсных контрактов на январь 2018 года, торги по которым были начаты в воскресенье, — 20,65 тысячи долларов. После начала торгов стоимость фьючерса немного поднялась, а затем начала снижаться и на 06.18 мск составляла 18,79 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

Неделю назад были запущены торги на фьючерсы на биткоин на Чикагской бирже опционов (CBOE). В ходе дебютных торгов январские фьючерсы на криптовалюту подорожали более чем на 25%, до 18,85 тысячи долларов.