Кецба об обязательном страховании туристов: первый шаг сделан

"Мы говорили об обязательных видах страхования туристов. Наша страховая компания будет оказывать иностранным гражданам страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автотранспортного средства и гражданской ответственности. Первый шаг, я думаю, был сделан. Всем участникам круглого стола было интересно, задавали все конкретные вопросы. Мы говорили о том, что заключаем договоры с Министерством здравоохранения, с турфирмой или гостиницей. Мы берем на себя все риски, которые могут произойти с иностранным туристом при отдыхе в Абхазии", — рассказал Ахра Кецба.