16:57 20 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Ахра Кецба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кецба об обязательном страховании туристов: первый шаг сделан

Радио
Получить короткую ссылку
14202

Об обязательных видах страхования в Абхазии, которые обсудили участники круглого стола в Сухуме во вторник 19 декабря, на радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель генерального директора страховой компании "Гарант-Стархование" Ахра Кецба.

"Мы говорили об обязательных видах страхования туристов. Наша страховая компания будет оказывать иностранным гражданам страхование от несчастных случаев и болезней, а также страхование автотранспортного средства и гражданской ответственности. Первый шаг, я думаю, был сделан. Всем участникам круглого стола было интересно, задавали все конкретные вопросы. Мы говорили о том, что заключаем договоры с Министерством здравоохранения, с турфирмой или гостиницей. Мы берем на себя все риски, которые могут произойти с иностранным туристом при отдыхе в Абхазии", — рассказал Ахра Кецба. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Под обстрелом

    Полпред президента Южной Осетии обратил внимание наблюдателей ЕС в Грузии на очередной факт стрельбы на границе.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

  • Александр Винокуров на велогонке Льеж - Бастон - Льеж, 25 апреля 2010 год
    Суд решит

    Прославленный казахстанский велогонщик, а ныне генеральный менеджер велокоманды "Астана" Александр Винокуров подозревается в нечестной победе в 2010 году.

  • Военнослужащие ОДКБ Кант сдали кровь для пациентов бишкекских медучреждений
    Кровь армии

    Российские военнослужащие базы ОДКБ "Кант" сдали кровь редких групп для пациентов бишкекских медучреждений.

  • Председатель КГБ Валерий Вакульчик
    Агрессивные методы

    Агрессивные методы работы литовских спецслужб вызывают недоумение у белорусских чекистов, заявил председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик.

  • Дана Бйорк
    Играть "по-русски"

    Новым руководителем Рижского русского театра имени Михаила Чехова станет актриса Дана Бйорк (Чернецова), рекомендованная бывшим директором Эдуардом Цеховалом.

  • Белорусская АЭС
    Где логика?

    Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс заявил, что проект строительства БелАЭС основан на политических расчетах, а не на экономической логике.

  • Обмен валюты
    Паспортный "контроль"

    Гражданам Молдовы при обмене долларов и евро в валютных кассах необходимо будет предъявлять документ, удостоверяющий личность.

  • Граница Южной Осетии с Грузией
    Под обстрелом

    Полпред президента Южной Осетии обратил внимание наблюдателей ЕС в Грузии на очередной факт стрельбы на границе.

  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турции
    Самый высокий уровень

    Отношения между Азербайджаном и Турцией находятся на самом высоком уровне, заявил президент Ильхам Алиев на встрече с главой турецкого МИД.

  • Открытие российского центра науки и культуры в Гюмри
    Культурный филиал

    В Гюмри открылся филиал Российского центра науки и культуры – здесь, в том числе, станет действовать библиотека, и будут организованы курсы русского языка.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Основу выставки составляют исторические документы, предметы естественной истории, археологические и этнологические коллекции, собранные в течение длительного времени на территории Абхазии
Один раз в 100 лет: Госмузей Абхазии выставил редкие экспонаты
Строители полностью собрали пролеты автодорожной части Крымского моста
Финишная прямая: строители полностью собрали пролеты автодорожной части Крымского моста
Тест: какой вы герой Звездных войн?
Тест: кто ты из героев "Звездных войн"?

Соцсети

Sputnikabkhazia