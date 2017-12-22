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Российский эксперт Владимир Шаповалов
© Фото: мпгу.рф

Шаповалов о выборах в Каталонии: у властей Испании больше нет аргументов

Радио
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Партии, выступающие за независимость Каталонии, получают абсолютное большинство в парламенте автономии. Об этом свидетельствуют данные после подсчета почти 100% голосов. Политолог Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что власти не смогут игнорировать волю населения автономии.

На досрочных выборах в парламент Каталонии зафиксирована рекордная явка почти в 82%.

Экс-лидер Каталонии Пучдемон после успеха сторонников независимости на региональных выборах потребовал от властей Испании отменить 155-ю статью конституции Испании о прямом правлении центра.

По итогам проведенного в Каталонии 1 октября референдума парламент автономии 27 октября принял резолюцию о независимости. При этом Мадрид выступал против проведения референдума и признал его незаконным.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов выразил мнение, что результаты голосования подтверждают все предыдущие действия Карлеса Пучдемона.

"Победа партий, которые выступают за независимость Каталонии на досрочных выборах, является очень серьезным сигналом для испанских властей, поскольку данная победа при очень высокой явке подтверждает, что те действия, которые предпринимал Пучдемон до этого, в том числе и референдум о независимости, были неслучайными. И теперь все утверждения о том, что результаты референдума нелегитимны, поскольку большинство населения не приняло участия, а сам референдум противоречит конституции, несостоятельны. Результаты выборов являются легитимацией прошедшего референдума и голосования в поддержку курса Пучдемона", — сказал Владимир Шаповалов.

По его мнению, теперь испанское правительство не сможет игнорировать волю населения Каталонии.

"Партия испанского премьера Мариано Рахоя фактически полностью проиграла, получив всего три мандата. Это тоже свидетельствует о полном неприятии населением Каталонии жесткого курса премьер-министра. В этих условиях, думаю, вопрос внесения изменений в конституцию актуализируется, и властям Испании нужно основательно подумать, как вести себя в этой ситуации. Думаю, что лучший вариант – это компромисс, переговоры с представителями Каталонии и поиск взаимовыгодной позиции. Думаю, что после досрочных выборов игнорировать волеизъявление граждан Каталонии и нецелесообразно для испанских властей, и абсолютно беспочвенно – нет аргументов, которые бы позволили испанскому правительству выступить против мнения населения Каталонии", — отметил Владимир Шаповалов.





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