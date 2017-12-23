Кристина Гумба о дизайне новогодней елки: без лишней роскоши

О том, как лучше нарядить елку при встрече 2918 года, года собаки, на радио Sputnik Абхазия рассказала дизайнер по ландшафту Кристина Гумба.

"Мы все находимся в ожидании года собаки – это дружелюбное, преданное человеку животное. Она не принимает и не признает излишних украшений, роскоши. Стиль "Natural" подразумевает украшения из природных материалов. Что касается цветового решения, то это желтый. Поэтому приветствуются все оттенки желтого, актуальными считаются игрушки в золотисто-песочных, кофейно-шоколадных цветах. Также можно использовать зеленый и все его оттенки, красный, белый", — сказала Кристина Гумба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

В наступающем 2018 году, как советует дизайнер по ландшафту Кристина Гумба, елку стоит нарядить в стиле "Natural".



