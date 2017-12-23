Джинджолия о новой акции "Ашана": каждый понедельник зимы будет щедрым

"Участники свободны в выборе формата акции, целей и механизмов сбора средств. В этот день все участники совершают разнообразные добрые дела – бесплатные мероприятия, устраивают волонтерские акции, флеш-мобы в сети интернет, собирают средства в пользу подопечных Культурно-благотворительного фонда "Ашана". Акция рассчитана только на зиму. То есть каждый понедельник зимы она будет продолжаться. Люди и различные организации будут передавать друг другу эстафету. И так на протяжении всей зимы каждый понедельник в Абхазии будет щедрым", — рассказала Мактина Джинджолия.



